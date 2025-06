Retegui Juventus | non passa di moda l’italo-argentino per l’attacco che verrà Ultimissimi dettagli e cosa c’è dietro la sua candidatura

Retegui Juventus: l’italo-argentino continua a essere un nome caldo nel mercato bianconero. L’attaccante, elemento ormai imprescindibile per la Nazionale italiana e attualmente all’Atalanta, è in cima alla lista dei desideri della Juventus, pronta a fare sul serio. Ultimi dettagli e sviluppi importanti emergono sulla sua possibile cessione o ingaggio. Ma cosa c’è dietro questa candidatura? Scopriamo insieme tutte le novità e le strategie dietro questa mossa di mercato.

Retegui Juventus: l'italo-argentino resta in lista per l'attacco che verrà. Ultimissimi dettagli e novità importante per il suo futuro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Mateo Retegui, attaccante attualmente in forza all'Atalanta e punto fermo della Nazionale italiana. La società bianconera è alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista della prossima stagione e Retegui rappresenterebbe un profilo interessante sia dal punto di vista tecnico che anagrafico. Il centravanti italo-argentino, arrivato in Serie A nell'estate del 2023 dopo un'esperienza positiva nel campionato argentino, ha dimostrato di poter reggere l'impatto con il calcio italiano, mettendosi in mostra per la sua capacità di attaccare la profondità, il senso del gol e il lavoro per la squadra.