Rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione Cisl Fp | Basta con gli annunci

rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione. La Cisl FP di Agrigento denuncia da tempo i ritardi nell’adozione della nuova rete ospedaliera, dell’atto aziendale e dell’aumento delle dotazioni organiche. Basta con gli annunci vuoti: è ora di intervenire concretamente per migliorare la qualità dei servizi sanitari e tutelare il lavoro e la salute dei cittadini. A intervenire con una nota è Alessandro Farruggia, responsabile per la Sanità pubblica e privata del...

Asp Agrigento, da troppo tempo si attendono la nuova rete ospedaliera, il nuovo atto aziendale e l'allargamento delle dotazioni organiche, la Cisl Fp: "Basta con i ritardi e gli annunci". A intervenire con una nota è Alessandro Farruggia, responsabile per la Sanità pubblica e privata del.

