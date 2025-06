Respiro e sapori al Castello

Respira l’atmosfera magica del Castrum di Serravalle e lasciati conquistare dai sapori autentici dell’estate 2025. Domenica 15 giugno, dalle 11 alle 17, ti aspettiamo con l’AperiCastrum: un’esperienza unica tra vini pregiati e atmosfere suggestive. Non perdere questa occasione di vivere un momento speciale in un contesto incantato. Prenota subito e scopri il vero gusto della convivialità!

Nella Splendida cornice del Castrum di Serravalle è iniziata l'estate 2025, vi invitiamo a non perdere le Esperienze che offriamo! Domenica 15 Giugno avremo questa bellissima proposta: Ore 11,00 apertura Enoteca con AperiCastrum aperto a tutti fino alle 17,00, è consigliata la prenotazione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Respiro e sapori al Castello

