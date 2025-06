Resident Evil Requiem | la fine del dibattito tra prima e terza persona

Il mondo di Resident Evil si evolve, lasciando alle spalle il dibattito tra prima e terza persona per abbracciare una nuova era di gameplay immersivo. Con Resident Evil Requiem, Capcom promette di rivoluzionare l’esperienza dei fan, integrando funzionalità innovative come il supporto simultaneo a più angolazioni della telecamera. Scopriamo insieme le novità che cambieranno il modo di vivere questo iconico franchise, aprendo la strada a un’avventura ancora più coinvolgente e sorprendente.

Il mondo di Resident Evil si prepara a un nuovo capitolo che promette di rivoluzionare le modalità di gioco e l'esperienza immersiva dei fan. La conferma ufficiale da parte di Capcom riguardo a Resident Evil Requiem ha portato grande entusiasmo, soprattutto per la presenza di funzionalità innovative come il supporto simultaneo a più angolazioni della telecamera. Di seguito, un'analisi dettagliata delle novità e delle caratteristiche principali svelate durante le recenti anteprime. requisiti di campagna e meccaniche di gioco. una preview esclusiva al summer game fest. Durante un evento privato al Summer Game Fest, Capcom ha mostrato una dimostrazione inedita del gameplay di Resident Evil Requiem.

