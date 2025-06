Repressione e censura in Germania | il nuovo regime democratico

In un contesto di crescente tensione politica, la Germania si trova di fronte a un inquietante ritorno delle pratiche di repressione e censura. La recente decisione del Tribunale di Coblenza di negare l’accesso a John Hoewer al programma di tirocinio legale evidenzia come le libertà democratiche siano sotto pressione. È un segnale preoccupante che solleva interrogativi sul futuro della libertà di espressione e sui rischi di un nuovo regime autoritario.

Roma, 11 giu – Con una decisione senza precedenti, il Tribunale Amministrativo di Coblenza ha negato all’autore ed ex membro dello staff parlamentare John Hoewer l’accesso al programma di tirocinio legale obbligatorio in Germania (che consente agli studenti di completare gli studi universitari e diventare avvocati, giudici o procuratori), sollevando dubbi sulla sua “lealtà alla Costituzione tedesca”. In Germania torna lo spettro della radikalenerlass. La corte ha concluso che il signor Hoewer non soddisfaceva i “ requisiti minimi di lealtà alla Costituzione ” attesi dai futuri avvocati a causa delle sue “attività politiche e letterarie”, in particolare per il contenuto del suo romanzo “ Europa Power Brutal “. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Repressione e censura in Germania: il nuovo regime democratico

Approfondimenti da altre fonti

Berlino, la stagione della repressione e la ragion di stato; Il nazismo: cos'è, l'ideologia e i mezzi di repressione; Il seme del fico sacro, il film su “Donne, vita, libertà ”: le immagini shock della repressione del regime.

Pianificavano un colpo di Stato per instaurare un regime nazista, otto arresti in Germania Est - Sembra un’assurdità anacronistica, invece è l’attualità di oggi, con cui la Germania – e non solo – si deve ...

Roberto Saviano: «Sulla Buchmesse la Germania solidale con me. La censura non è riuscita a delegittimarmi» - parlare degli scontri di piazza e della repressione nel caso di Terranova; non si doveva ...