Reperti archeologici svelati dai cantieri Fs

I cantieri ferroviari non solo migliorano il trasporto, ma svelano anche i segreti del passato. Durante i lavori sulla linea Palermo-Messina, promossi dal Gruppo FS e Rete Ferroviaria Italiana, sono stati scoperti i resti di Himera, la più grande necropoli greca mai ritrovata in Sicilia. Un esempio straordinario di come il progresso possa coincidere con la scoperta della nostra storia più antica. Un’occasione unica di ricerca e valorizzazione culturale che arricchisce il nostro patrimonio.

I cantieri ferroviari rivelano la storia. È quanto accaduto durante i lavori sulla linea Palermo-Messina, promossi dal Gruppo FS con Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, che hanno riportato alla luce Himera, la più grande necropoli greca mai trovata sul suolo siciliano. Il raddoppio ferroviario della tratta Fiumetorto-Ogliastrillo, parte del potenziamento della linea Palermo-Messina, ha rappresentato un'importante occasione di ricerca archeologica con il rinvenimento di una colonia greca fondata nel 648 a.C. da coloni greci, teatro di grandi eventi storici, tra cui le battaglie del 480 e del 409 a.

