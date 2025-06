Rentri dal 15 giugno scatta l’obbligo per le imprese sopra i 10 dipendenti | come adeguarsi in tempo e cosa fare

Dal 15 giugno, il RENTRI diventa obbligatorio per le imprese con oltre 10 dipendenti: un nuovo passo verso la sostenibilità e la trasparenza ambientale. Ma come adeguarsi in tempi rapidi e cosa fare subito? Il RENTRI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, rappresenta una sfida importante per le aziende italiane. Scopriamo insieme le azioni essenziali per essere pronti e conformi, garantendo così un futuro più verde e responsabile.

Il RENTRI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo sistema per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti in Italia, entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59. Ecco di cosa hanno bisogno le imprese per.

RENTRI: dal 15 giugno scatta l'obbligo per imprese sopra i 10 dipendenti. Come adeguarsi in tempo e cosa fare - Dal 15 giugno entra in vigore il RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia destinato alle imprese con oltre 10 dipendenti.

