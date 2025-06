Rende Lavori urgenti al via | Castiglione denuncia i ritardi ma li definisce giustificati

Il territorio di Rende si prepara a una svolta con l’avvio dei lavori urgenti, ma i ritardi persistono, seppur giustificati. Claudio Castiglione denuncia le condizioni di degrado e sottolinea la necessità di interventi immediati per risollevare la città. Con l’insediamento del nuovo sindaco Sandro Principe alle porte, il futuro di Rende si fanno strada speranze e sfide. Le richieste di intervento si…

“Partono i lavori urgenti, ma il ritardo è evidente, anche se giustificato”. Con queste parole Claudio Castiglione interviene sullo stato di degrado in cui versa il territorio comunale di Rende, a poche ore dall’insediamento del nuovo sindaco Sandro Principe, previsto per domani o al massimo venerdì. “La situazione è critica in tutta l’area urbana – ha dichiarato Castiglione – comprese periferie e zone extraurbane. Le richieste di intervento si moltiplicano: buche stradali, erba alta, disinfestazioni mancate, illuminazione pubblica assente. Un vero disastro”. Secondo Castiglione, l’improvvisa urgenza avvertita da molti cittadini e operatori politici stride con l’inerzia degli ultimi due anni: “Ora tutti hanno fretta, pretendono giunta e consiglio in 24 ore, come se un giorno potesse fare la differenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rende. Lavori urgenti al via: Castiglione denuncia i ritardi ma li definisce “giustificati”

In questa notizia si parla di: castiglione - rende - lavori - urgenti

Claudio Castiglione si congratula con la cugina Marinella, neo eletta al Consiglio Comunale di Rende: “Una donna autentica, preparata e libera” - In un momento in cui le donne stanno conquistando sempre più spazi nella politica italiana, la neo eletta Marinella Castiglione si distingue per la sua autenticità e preparazione.

Cosa riportano altre fonti

Piazza Mazzini a Castiglione del Lago: urgono interventi di ripristino; Terremoto sui lavori pubblici a Rende, chiuse le indagini – I NOMI; Terremoto sui lavori pubblici a Rende, 72 indagati. Arrestato l'ex assessore Munno, divieto di dimora per Manna - VIDEO E NOMI.

Terremoto sui lavori pubblici a Rende, chiuse le indagini – I NOMI - L’indagine, articolatasi in una complessa e impegnativa attività investigativa, portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Rende e dai finanzieri del Gruppo di Cosenza della Guardia di Finanza, ...