Renato Veiga Juventus ai saluti | decisione presa per il futuro del difensore portoghese Addio definitivo ai bianconeri? Ecco cosa filtra

La Juventus ha deciso: Renato Veiga saluta i bianconeri, il suo futuro si fa più chiaro. La scelta definitiva segna una svolta importante per il giovane difensore portoghese, di proprietà del Chelsea, ora pronto a intraprendere nuove sfide. Con l’addio ufficiale, il club si concentra su altri obiettivi e progetti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa decisione e cosa riserva il domani per Veiga.

Renato Veiga Juventus ai saluti: decisione presa. I dettagli sul futuro del difensore di proprietà del Chelsea. Cosa filtra. Come confermato ufficialmente dalla Juventus, Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao giocheranno il Mondiale per Club con i bianconeri. La società ha infatti raggiunto l’accordo con PSG e Porto per l’estensione dei prestiti fino al termine della competizione. Nessuno spiraglio, invece, per Renato Veiga: il difensore portoghese tornerà al Chelsea e non farà più ritorno alla Juventus. A confermarlo è TMW. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus ai saluti: decisione presa per il futuro del difensore portoghese. Addio definitivo ai bianconeri? Ecco cosa filtra

Conceicao, Veiga e Kolo Muani: contro l’Udinese l’ultima con la Juventus allo Stadium | CM.IT - Domenica sera, lo Stadium ospiterà l'ultima partita casalinga della stagione contro l'Udinese, un match che potrebbe segnare la fine dell'avventura bianconera per alcuni calciatori.

Mercato Juventus, chi potrebbe sopperire alla partenza di Renato Veiga? Ci sono due nomi sul taccuino: ecco di quali profili si tratta! - Sono due i profili che stuzzicano la Vecchia Signora: ecco di chi si tratta È già finita l’avventura a Torino di Renato Veiga.

Juventus, in tre ai saluti: non saranno riscattati - La Juventus chiederà solamente una deroga del prestito per il Mondiale per Club, ma non andrà oltre.