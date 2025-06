Renato Veiga Juve clamoroso | il Chelsea lo esclude dalla lista per il Mondiale per Club! Cosa è successo e tutte le novità per il futuro del portoghese

Il sorprendente esclusione di Renato Veiga dalla lista del Chelsea per il Mondiale per Club ha scosso gli appassionati di calcio e tifosi della Juventus. Il giovane difensore portoghese, protagonista di una seconda metà di stagione promettente in prestito con i bianconeri, ora si trova al centro di un’incerta svolta nel suo futuro. Quali saranno le prossime mosse e come questa decisione influenzerà il percorso di Veiga? Scopriamolo insieme.

Renato Veiga Juve: il Chelsea a sorpresa lo ha escluso dalla lista per il Mondiale per Club! Cosa è successo e le novitĂ per il futuro del difensore. Tra i nomi esclusi dalla lista ufficiale del Chelsea per il Mondiale per Club spicca quello di Renato Veiga, giovane difensore portoghese che ha vissuto una seconda parte di stagione positiva in prestito alla Juventus. Veiga, insieme a JoĂŁo FĂ©lix, Djordje Petrovic, Raheem Sterling, Axel Disasi, Ben Chilwell e Kendry Páez, non farĂ parte della spedizione della squadra londinese negli Stati Uniti. Nel frattempo, Wesley Fofana è stato costretto a rimanere a Cobham per un infortunio.

Renato Veiga Juve, il Chelsea spara altissimo! Futuro già segnato per il difensore portoghese? Cosa succede - Renato Veiga potrebbe essere ai titoli di coda con la Juventus. Il giovane difensore portoghese, attualmente in evidenza, è finito nel mirino del Chelsea, che è pronto a fare un'offerta alta.

Nuovi acquisti club europei al Mondiale. ManCity: Reijnders, Cherki, Ait-Nouri Real Madrid: Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras Chelsea: Delap, Sarr, Essugo, Paez Bayern: Tah, Bischof Porto: Gabri Veiga Inter: Sucic, Henrique BVB: Jobe Bellingham PSG: ( Partecipa alla discussione

#Giuntoli aveva l'ok dal #Chelsea per prolungare il prestito di #Veiga fino al termine del Mondiale per Club , ma la nuova dirigenza ha detto no. Nessuna richiesta monstre da 50M€, l'ex dirigente confidava di negoziare post-Mondiale a 30M€ per tenerl Partecipa alla discussione

TMW - Veiga giocherĂ il Mondiale per Club con il Chelsea: il portoghese sarĂ convocato da Maresca; La prime mosse della Juve sul mercato dopo l'addio a Giuntoli: Renato Veiga rispedito al Chelsea.

Renato Veiga salta il Mondiale per Club: il Chelsea non l'ha convocato - Tra i nomi esclusi dalla lista ufficiale del Chelsea per il Mondiale per Club FIFA, spicca quello di Renato Veiga, giovane difensore portoghese reduce da un’esperienza.