Renato Veiga il Chelsea gli nega la Juventus e poi non lo convoca per il Mondiale per Club

Renato Veiga, talento promesso dalla Juventus, si trova ora al centro di un intricato intreccio calcistico: il Chelsea gli nega l’opportunità di brillare con la maglia bazzurra e, sorprendentemente, non viene convocato nemmeno per il Mondiale per Club. Con la lista ufficiale pubblicata, Enzo Maresca ha scelto nuovi protagonisti come Mike Penders e Liam, lasciando il futuro di Veiga in sospeso e alimentando aspettative e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Chelsea ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale per Club. Enzo Maresca ha puntato su alcuni volti nuovi come Mike Penders e Liam. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - chelsea - club - renato

Il Chelsea piomba su Maignan: i Blues trattano col Milan, vogliono il portiere al Mondiale per club - Il Chelsea punta forte su Mike Maignan, portiere del Milan, in vista del Mondiale per Club. Un colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra londinese e rafforzare la sua ambizione di tornare ai vertici del calcio mondiale.

Renato #Veiga resta fuori dalla rosa del #Chelsea per il Mondiale per Club FIFA . [@FabrizioRomano] Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Veiga, che schiaffo del Chelsea: negata la Juve ma fuori anche dal Mondiale per Club!; Renato Veiga salta il Mondiale per Club: il Chelsea non l'ha convocato; Juventus: non solo Kolo Muani, anche Conceiçao al Mondiale per Club.

Renato Veiga, il Chelsea gli nega la Juventus e non lo convoca per il Mondiale per Club - Enzo Maresca ha puntato su alcuni volti nuovi come Mike Penders e Liam Delap, ma a catturare.

Pagina 1 | Veiga, che schiaffo del Chelsea: negata la Juve ma fuori anche dal Mondiale per Club! - Gli inglesi non hanno concesso ai bianconeri il prolungamento del prestito, ma hanno lasciato a casa il difensore in vista del torneo in USA ...

Veiga, che schiaffo del Chelsea: negata la Juve ma fuori anche dal Mondiale per Club! - Gli inglesi non hanno concesso ai bianconeri il prolungamento del prestito, ma hanno lasciato a casa il difensore in vista del torneo in USA ...