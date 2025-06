Remorex sempre in grande forma Bene Canarinu

L’universo delle corse si arricchisce di storie emozionanti e talenti emergenti, come Canarinu e Fortza Paris, pronti a lasciare il segno nel circuito. Nonostante le differenze di età e esperienza, entrambi incarnano la passione autentica per il motorsport, portando sorrisi e speranze al pubblico. È in momenti come questi che si riscopre la magia di questo sport, facendo emergere giovani promesse e veterani ancora pieni di grinta.

Non sarà ricambio generazionale ma il volto di Pietro Masuri mostra chiaramente che ha poco più di 18 anni. Monta Fortza Paris, baio di 4 anni della scuderia di Massimiliano Muzzi. Giusto un pizzico di emozione per l’esordio, prima volta nel circuito per questo ragazzo sardo arrivato da pochi mesi a Siena. Così com’è stato debutto per Luciano Zuncheddu che lavora da Sampieri. Lui decisamente più adulto – 34 anni – ma una grande passione che l’ha portato qui. A Mociano, però, veri protagonisti i cavalli. Nonostante il caldo torrido – sembra di essere al Palio dell’Assunta – sette batterie impegnate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Remorex sempre in grande forma. Bene Canarinu

