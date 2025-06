Remco Evenepoel | Sorpreso dei distacchi bella reazione in salita Vittoria per Lefevere

Remco Evenepoel, sorprendente protagonista della cronometro del Giro del Delfinato, ha dimostrato di essere in grande forma, infliggendo distacchi significativi ai suoi rivali più acclamati. La sua reazione alle sfide in salita è stata vigorosa, portando a una vittoria che rafforza la sua candidatura alla conquista della maglia gialla. Con questa prestazione, il giovane campione si prepara con fiducia alle emozionanti tappe montane che decideranno il destino della classifica generale.

Remco Evenepoel ha dominato la cronometro del Giro del Delfinato, infliggendo distacchi importanti allo sloveno Tadej Pogacar e al danese Jonas Vingegaard. Il Campione Olimpico delle prove contro il tempo ha sfruttato al meglio i 17,6 km di questa specialità per conquistare la maglia gialla e lanciarsi con ottimismo verso il fine settimana in montagna che deciderà la classifica generale. Remco Evenepoel ha analizzato la propria prestazione nell’intervista al termine della tappa: “ Una cronometro dura, mi ha ricordato la prima delle due cronometro del Tour de France dell’anno scorso. Ho cercato di andare il più forte possibile fino all’intermedio e poi sapevo che dovevano mantenere un passo veloce, c’era vento contrario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel: “Sorpreso dei distacchi, bella reazione in salita. Vittoria per Lefevere”

