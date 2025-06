Remare Insieme verso la salute respiratoria | l’ambulatorio attrezzato mobile arriva a Napoli

Un viaggio verso il benessere respiratorio prende il via a Napoli con "REMaRe Insieme", l'ambulatorio mobile che porta cura e prevenzione nelle città italiane. Promossa da esperti e istituzioni, questa iniziativa offre visite gratuite e consulenze specialistiche, perché nessuno debba rinunciare a respirare a pieni polmoni. Lunedì 16 giugno, Piazza Dante si trasforma in un punto di saluto alla salute: vieni a scoprire come proteggere il tuo respiro!

Il respiro della salute arriva nelle città italiane grazie all’iniziativa “REMaRe Insieme” (acronimo di Roadshow Emersione Malattie Respiratorie), promossa dall’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri Aipo-ItsEts dalla Società Italiana di Pneumologia SipIrs e dalla Consulta della Pneumologia in collaborazione con Università e Amministrazioni locali. Lunedì 16 giugno l’ambulatorio attrezzato mobile sarà aperto Piazza Dante dalle 9 alle 18. Sarammo eseguite spirometrie e visite pneumologiche gratuite senza prenotazione. Otto città italiane coinvolte L’iniziativa, itinerante, prevede un truck attrezzato – un vero e proprio ambulatorio mobile di 60 mq – che farà tappa, dal 4 al 17 giugno 2025, in otto città italiane (Milano,Torino, Verona, Roma, Perugia, Bari, Reggio Calabria oltre Napoli) fornendo gratuitamente il servizio diagnostico della spirometria e informazioni utili alla cittadinanza, sia per la valutazione della propria salute respiratoria, sia per sensibilizzare alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie dell’apparato respiratorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

