Il mercato estivo è in pieno fermento e l’ultima grande novità riguarda Tijjani Reijnders, ora ufficialmente un nuovo acquisto del Manchester City. Il centrocampista olandese lascia il Milan per approdare in Premier League, con una cifra da capogiro e dettagli contrattuali che fanno parlare di sé. La sua presenza al Mondiale per Club con la Juventus promette di essere un momento imperdibile: scopriamo tutte le cifre e i dettagli di questa operazione da fuoriclasse.

Reijnders Manchester City, è ufficiale! Ritroverà la Juve al Mondiale per Club: tutte le cifre e i dettagli dell’operazione in uscita del Milan. Ora è ufficiale: il Manchester City ha annunciato l’arrivo di Tijjani Reijnders dal Milan. Il centrocampista olandese si trasferisce in Premier League per 57 milioni di euro più bonus che potrebbero aumentare la cifra complessiva fino a 70 milioni di euro. L’ex Milan giocherà così il Mondiale per Club con la squadra di Pep Guardiola, affrontando anche la Juventus. La sfida è in programma giovedì 26 giugno ad Orlando, con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00 italiane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Reijnders Manchester City, è ufficiale! L’ex Milan affronterà la Juventus al Mondiale per Club. Tutte le cifre e i dettagli del trasferimento

#Milan, ufficiale la cessione di #Reijnders al #ManchesterCity. Le prime parole: "Guardiola può rendermi un centrocampista ancora più completo"

UFFICIALE: REIJNDERS AL CITY AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC. Il Club ringrazia Tijjani per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata,

