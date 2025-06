Regione Siciliana | rifinanziati 5 milioni per contrastare l’emergenza alimentare

La Regione Siciliana ha deciso di fare la differenza: 5 milioni di euro rifinanziati per combattere l’emergenza alimentare e sostenere chi vive in difficoltà. Un passo concreto approvato dall’Assemblea Regionale, che vede la collaborazione di enti del terzo settore impegnati nel garantire un aiuto reale. Questa iniziativa rappresenta un segnale forte di attenzione e solidarietà: perché nessuno dovrebbe restare indietro.

Cinque milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Siciliana per sostenere gli enti del terzo settore impegnati nella lotta contro la povertà e l'emergenza alimentare. La misura, approvata recentemente dall'Assemblea Regionale Siciliana all'interno della manovra bis, è stata illustrata a Palazzo d'Orléans dal presidente della Regione, Renato Schifani, insieme a Emiliano Abramo, (nella foto) responsabile della Comunità di Sant'Egidio in Sicilia. All'incontro hanno partecipato anche Nicola D'Agostino, primo firmatario della legge regionale 162021 – "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale" – e una trentina di rappresentanti di associazioni attive nell'Isola.

