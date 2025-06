Regione Puglia | si è dimesso Delli Noci Assessore indagato

La Regione Puglia si prepara a una fase di riflessione e rinnovamento, dopo le dimissioni dell'assessore Alessandro Delli Noci, coinvolto in un'indagine. Il presidente Michele Emiliano ha prontamente accolto la decisione, assumendo direttamente le deleghe piĂą strategiche per lo sviluppo regionale. Un momento cruciale che potrebbe aprire nuove opportunitĂ per la crescita e il progresso della regione, con l'obiettivo di mantenere alta la fiducia dei cittadini e di rafforzare il suo ruolo nel panorama nazionale.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accolto le dimissioni presentate in data odierna dall'assessore Alessandro Delli Noci e pertanto ha assunto, con proprio decreto, le deleghe assessoriali in "Sviluppo economico, CompetitivitĂ , AttivitĂ economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili" e in "Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei". Le suddette deleghe resteranno assegnate in capo al presidente della Giunta.

Autismo, Tupputi denuncia: “Ancora fermi i rimborsi ABA 2024. La Regione Puglia rispetti la legge” - Vito Tupputi, consigliere comunale di Barletta e presidente di Assomeda, denuncia il grave ritardo nei rimborsi per le terapie ABA del 2024.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ribadisce la sua «totale fiducia» nell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, indagato dalla Procura di Lecce in un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla corr Partecipa alla discussione

A Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso piena fiducia nell’assessore regionale Alessandro Delli Noci, indagato per reati contro la pubblica amministrazione. L’11 giugno è previsto l’interrogatorio davanti al gip. Partecipa alla discussione

