Regione Puglia l’assessore Alessandro Delli Noci ha rassegnato le dimissioni

L’assessore Alessandro Delli Noci, figura chiave nella regione Puglia, ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla sua carica in seguito a un’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, ha suscitato grande attenzione e scompiglio tra i cittadini e le istituzioni. In un post, Delli Noci ha dichiarato di voler tutelare l’immagine della regione e di attendere con fiducia gli sviluppi del procedimento.

Alessandro Delli Noci ha presentato le sue dimissioni dalla carica di assessore allo Sviluppo economico e da consigliere regio nale della Puglia. Il gesto è arrivato subito dopo l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari di Lecce, nell'ambito di un'inchiesta su presunti favoritismi a imprenditori in cambio di appoggio elettorale. La procura ha chiesto per lui gli arresti domiciliari, così come per altri coinvolti. In un post pubblicato su Facebook, Delli Noci ha scritto: «I fatti duri e dolorosi di questi ultimi giorni mi impongono una scelta altrettanto dura e dolorosa. È dunque con profonda amarezza, ma con convinzione e determinazione, che questa mattina, prima di rendere l'interrogatorio davanti al Giudice, ho rassegnato irrevocabilmente le mie deleghe assessoriali.

A Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso piena fiducia nell’assessore regionale Alessandro Delli Noci, indagato per reati contro la pubblica amministrazione. L’11 giugno è previsto l’interrogatorio davanti al gip. Partecipa alla discussione

La Procura di Lecce ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore della Regione Puglia Delli Noci, indagato per corruzione e frode nei finanziamenti pubblici Sul sito: https://buff.ly/djg3cAH Partecipa alla discussione

