Regione prorogato di due anni l' incarico all' avvocato generale Giovanni Bologna

La Regione ha deciso di prorogare di due anni l'incarico all'avvocato generale Giovanni Bologna, confermando così la sua esperienza e competenza al servizio della comunità. La decisione, presa dalla giunta su proposta del presidente Renato Schifani, sottolinea l'importanza di un ruolo chiave nel presidio legale regionale. Questa scelta rafforza la continuità amministrativa, assicurando stabilità e professionalità nelle attività di tutela e consulenza legale.

L'avvocato generale della Regione Giovanni Bologna resterà in carica per altri due anni, ovvero fino alla data di collocamento in quiescenza. Lo ha stabilito oggi la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, che ha approvato la proroga dell'incarico alla guida dell'Ufficio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Regione, prorogato di due anni l'incarico all'avvocato generale Giovanni Bologna

