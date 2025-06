Regione Abruzzo al via il nuovo piano contro la povertà

La Regione Abruzzo dà il via a un nuovo capitolo nella lotta alla povertà, aprendo ufficialmente il percorso per la stesura di un Piano regionale innovativo e partecipato. In sintonia con le direttive nazionali, questo progetto si propone di coinvolgere attivamente comunità e stakeholder, trasformando gli obiettivi del Piano Sociale Nazionale in azioni concrete e mirate. Un passo fondamentale verso un futuro più equo e solidale per tutti.

La Regione Abruzzo apre ufficialmente il percorso per la stesura del nuovo Piano regionale contro la povertà, in linea con le nuove direttive nazionali e con un forte orientamento alla partecipazione condivisa. Il Piano regionale povertà dovrà tradurre gli obiettivi del Piano sociale nazionale.

