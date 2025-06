Regionali in Campania la corsa contro il tempo di Manfredi per il candidato del centrosinistra La paura si chiama De Luca

In un clima di tensione politica, Gaetano Manfredi si sforza di chiudere anticipatamente la candidatura del centrosinistra in Campania, puntando a fine giugno. La vera sfida, però, non riguarda le date, ma il timore di De Luca e delle strategie nazionali. Mentre il tempo scorre, l’incertezza sul terzo mandato e sulle mosse future lascia tutto in sospeso: la partita si gioca sul filo del rasoio, tra attese e tensioni che potrebbero ridisegnare il quadro politico regionale.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, vuole accelerare, chiudere sul candidato del centrosinistra in Campania, entro fine giugno, il prima possibile. Il Nazareno considera il tempo giusto per individuare i candidati alle Regionali a fine agosto. Sembrerebbe solo un problema di date, in realtĂ la questione è politica. PerchĂ© – in attesa di capire se il governo varerĂ una legge per permettere il terzo mandato – è tutto fermo. Si aspettano le mosse di Vincenzo De Luca, che, se potesse, non resisterebbe alla tentazione di ricandidarsi, spaccando il Pd, ma pescando pure a destra (motivo per cui la mossa di Giorgia Meloni rischierebbe di essere un boomerang).

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

