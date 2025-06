Reggiana | iscrizione in Serie B per il terzo anno consecutivo un record storico

terzo anno consecutivo in Serie B, un record storico che testimonia la forza e la determinazione di questa squadra. Nonostante le sfide e le difficoltà incontrate, la Reggiana ha dimostrato di sapersi rinnovare e resistere, aprendo una nuova pagina di successi. La prossima stagione sarà quindi un ulteriore capitolo di questa straordinaria avventura, e per i tifosi granata l’attesa si fa sempre più emozionante.

Comunque vada sarà un. ‘record’. La Reggiana ha depositato tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato nei termini e nei modi previsti e già questo, viste le tante difficoltà e i fallimenti di piazze storiche che si susseguono (Brescia, Spal.), rappresenta una notizia importantissima. La faccenda assume poi connotati ancor più significativi se si pensa che quello che prenderà al via in agosto, per i granata sarà il terzo campionato consecutivo in Serie B. Un ‘ tris ’ che in cadetteria non si vedeva da oltre trent’anni e che dà l’idea di come non si debba mai dare nulla per scontato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana: iscrizione in Serie B per il terzo anno consecutivo, un record storico

AC Reggiana deposita la documentazione per l’iscrizione alla Serie BKT 2025/26 - AC Reggiana comunica ufficialmente di avere completato le pratiche per l’ iscrizione al campionato di Serie BKT per la stagione 2025/2026, ottemperando a tutte le richieste entro le scadenze previste.