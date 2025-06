Refik Anadol svela opera d’arte basata su dati gol preferito Messi

Refik Anadol, il celebre digital artist, ha svelato la sua ultima opera: “Living Memory: Messi-A Goal in Life”, un capolavoro innovativo che trasforma i dati del gol più iconico di Leo Messi in un’esperienza visiva straordinaria. Con l’uso dell’intelligenza artificiale, Anadol cattura l’essenza di un ricordo indelebile, creando un portale digitale che celebra il potere della memoria e dell’arte. Questo capolavoro unico invita a riflettere sul rapporto tra tecnologia e memorie sportive, continuando a sorprendere e ispirare.

Roma, 11 giu. (askanews) – L’ultima opera del rinomato digital artist Refik Anadol, “Living Memory: Messi-A Goal in Life”, è stata svelata oggi. L’opera, create con l’intelligenza artificiale basandosi sui dati, ha trasformato il gol preferito di Leo Messi – il suo indimenticabile colpo di testa nella finale di UEFA Champions League del 2009 a Roma – in un portale ad altissima definizione che veicola la memoria stessa. Questo capolavoro unico nel suo genere – sottolinea una nota – supera i confini di ciò che l’arte può essere: non solo una rappresentazione del passato, ma una sua trasmissione emozionale e multisensoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gol di Messi in finale Champions a Roma diventa opera d'arte (virale) - Il gol di Lionel Messi in finale a Roma nel 2009, trasformato dall'artista Refik Anadol in un'opera digitale rivoluzionaria, diventa una leggenda virale.

