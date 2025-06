Refettorio Ambrosiano compie 10 anni pasti per i poveri e socialità Gualzetti | Uno stimolo per la città

Il Refettorio Ambrosiano compie 10 anni di impegno e solidarietà, un simbolo di speranza e condivisione per Milano e oltre. Nato nel 2015 durante Expo, ha trasformato un vecchio cinema in un faro di umanità, offrendo pasti caldi ai bisognosi e infondendo coraggio nella comunità. Questo traguardo è un invito a riflettere sull’importanza di aiutare chi è in difficoltà e a rafforzare il senso di solidarietà che ci unisce.

Milano, 11 giugno 2025 – Buon compleanno Refettorio Ambrosiano. A 10 anni dalla sua nascita, in concomitanza con Expo 2015, la struttura ha celebrato le sue attività e i suoi traguardi con un evento alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Sala e dell’ arcivescovo Mario Delpini. Il Refettorio Ambrosiano, realizzato nell’edificio che un tempo era stato sala cinematografica e teatrale della parrocchia di San Martino, nel quartiere Greco, fu concepito non solo come risposta a un bisogno materiale, all’interno della filiera dei servizi Caritas per le persone senza dimora (di cui fanno parte lo storico “Sam – Servizio accoglienza milanese”, il dormitorio “Rifugio Sammartini” e il centro diurno “Bassanini – La Piazzetta”), ma anche come luogo e strumento per favorire attività formative e culturali, in conformità con la “prevalente funzione pedagogica” di Caritas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Refettorio Ambrosiano compie 10 anni, pasti per i poveri e socialità. Gualzetti: “Uno stimolo per la città”

In questa notizia si parla di: ambrosiano - refettorio - anni - compie

Nel 2015, Lara Gilmore con il marito Massimo Bottura - tre Stelle Michelin - inaugurava il Refettorio Ambrosiano di Milano, dove “gli avanzi” diventano pasti sani (e buonissimi) per i poveri. 10 anni dopo, le strutture nel mondo sono diventate 12. E il progetto Fo Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Refettorio Ambrosiano compie 10 anni, pasti per i poveri e socialità. Gualzetti: “Uno stimolo per la città”; Il Refettorio Ambrosiano di Massimo Bottura compie 10 anni. E il cibo buono e bello è una rivoluzione; A Milano da 10 anni c’è una mensa solidale che ha messo insieme grandi chef, arte e design.

Refettorio Ambrosiano compie 10 anni, pasti per i poveri e socialità. Gualzetti: “Uno stimolo per la città” - Milano, non solo mensa per i biosgnosi: i numeri fotografano un’intensa attività del servizio inaugurato durante Expo 2015.

Diocesi: Milano, 10 anni del Refettorio ambrosiano. Incontro stampa con mons. Delpini, sindaco Sala e chef Bottura - “Dieci anni di vicinanza alle persone senza dimora e in povertà, per garantire loro il diritto primario a un’alimentazione di qualità.