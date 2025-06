Referendum una lezione per la sinistra | il radicalismo non paga mai La riflessione di Merlo

Il referendum indetto dalla Cgil e condiviso dai partiti del "campo largo" si è rivelato un clamoroso fallimento, simbolo di una sconfitta elettorale e politica che segna una lezione importante per la sinistra. La consultazione si è trasformata in un referendum contro Giorgia Meloni e il suo governo, riflettendo l'inefficacia del radicalismo che, come evidenziato da Merlo, non paga mai. È arrivato il momento di ripensare le strategie e puntare su un dialogo concreto con i cittadini.

L’esito del referendum indetto dalla Cgil e sposato e condiviso da tutti i partiti del “campo largo” è stato quanto mai chiaro. Oserei dire inequivocabile. Si tratta di una plateale sconfitta elettorale e politica e, di conseguenza, di uno schieramento politico. E questo perché la consultazione referendaria si è trasformata, per volontà stessa di tutti i capi dei partiti della sinistra, in un vero e proprio referendum contro Giorgia Meloni e il suo governo. Operazione ovviamente legittima ma del tutta esterna ed estranea rispetto al merito e ai contenuti dei quesiti referendari. Per queste ragioni, semplici ma oggettive in quanto incontestabili, si tratta di una sconfitta politica del “campo largo” e quindi del progetto politico di quello schieramento. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Referendum, una lezione per la sinistra: il radicalismo non paga mai. La riflessione di Merlo

In questa notizia si parla di: referendum - sinistra - lezione - radicalismo

