Referendum temi e affluenza | l’analisi dei sindaci

Dopo il recente referendum, i sindaci della Val di Bisenzio si uniscono in un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno garantito il successo di questa importante consultazione. La loro dedizione e impegno sono stati fondamentali per assicurare un processo democratico trasparente e fluido. È un gesto che sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e amministrazioni locali, per rafforzare la partecipazione democratica e il senso di comunità .

All’indomani del referendum, i sindaci della Val di Bisenzio esprimono un ringraziamento condiviso a tutti coloro che hanno reso possibile il regolare svolgimento delle operazioni elettorali: "Un grazie sincero – dichiarano Guglielmo Bongiorno, Francesca Vivarelli e Maria Lucarini, sindaci di Cantagallo, Vaiano e Vernio – va a tutti i componenti dei seggi, alle forze dell’ordine e ai dipendenti comunali che, con serietà e impegno, hanno garantito il corretto funzionamento delle procedure di voto". Quanto all’affluenza, lo ricordiamo, a Cantagallo è stata del 37,26%, a Vaiano del 39,15%, la più alta della provincia di Prato, e a Vernio del 36,23%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, temi e affluenza: l’analisi dei sindaci

In questa notizia si parla di: sindaci - referendum - affluenza - temi

Referendum, Prc: “I sindaci scrivano ai cittadini” - Il Referendum promosso dal PRC chiede ai cittadini di esprimersi su questioni cruciali e coinvolge direttamente anche i sindaci, invitandoli a sensibilizzare le comunità .

? Referendum: anche Reggio Emilia sotto il quorum, ma tra le prime tre città in Italia per affluenza Sesena (CGIL) parla di "censura degna delle peggiori dittature sudamericane che il governo ha messo in atto sui temi referendari, arrivando a dare anche p Partecipa alla discussione

Un'affluenza alle urne in linea con quella nazionale per i cinque referendum che riguardano in particolare temi legati al lavoro ma anche con un quesito che propone il dimezzamento dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum, temi e affluenza: l’analisi dei sindaci; Referendum senza quorum, affluenza al 30,6%. Schlein:14 milioni di voti, ci vediamo alle politiche - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 19:56; I 28 Comuni in cui si è raggiunto il quorum: quali sono e com’è andata.

Referendum, affluenza alta dove si votava anche per il sindaco: 11 Comuni su 20 superano il quorum (gli altri lo sfiorano) - In totale solo in 28 Comuni in Italia è stato raggiunto il quorum ...

Affluenza referendum, quali sono i 28 Comuni dove si è raggiunto il quorum - L'affluenza definitiva per il voto dell'8 e 9 giugno è stata del 30,6%, lontana dal 50% +1 degli aventi diritto necessario per raggiungere il quorum.