Referendum Santoro attacca la sinistra a Dimartedì | Ecco la verità non potete dirlo

Tra queste, quella di Santoro, che attacca la sinistra e invita a una riflessione più approfondita sulla reale portata del risultato referendario. Un dibattito acceso che mette in discussione le interpretazioni ufficiali e invita a guardare oltre le apparenze, rivelando le tensioni interne e le sfide di un campo progressista diviso. La verità si nasconde spesso tra le pieghe delle dichiarazioni politiche: è il momento di scoprirla.

Nonostante la sconfitta elettorale incassata alle elezioni europee, una parte della sinistra italiana ha tentato di rivendicare una presunta affermazione al Referendum dell’8 e 9 giugno, presentando i risultati come un segnale politico in controtendenza rispetto all’avanzata del governo Meloni. Ma la lettura proposta da esponenti come Elly Schlein viene messa in discussione anche da voci critiche interne al campo progressista. Tra queste, quella di Michele Santoro, che a DiMartedì, il talk show politico condotto da Giovanni Floris su La7, ha demolito in diretta la narrazione del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it