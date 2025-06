Referendum | quando la sinistra perde vuole cambiare le regole

Il referendum rappresenta spesso un banco di prova per la democrazia, ma quando i risultati non sorridono alla sinistra, scattano immediatamente richieste di cambio delle regole. La mancata affermazione alle urne ha acceso polemiche e proposte, tra cui la più discussa: abbassare il quorum. Un dibattito che mette in luce come, in politica, le regole possano essere soggette a evoluzioni in base agli esiti elettorali.

Il non raggiungimento della maggioranza alle urne ha scatenato polemiche e proposte. tra queste quella di abbassare il quorum

Referendum da ridere: la sinistra schiera Dandini, Vergassola, Paolantoni, il “liberato” dalla Meloni Zaki e il “rinnegato” da Avs Soumahoro - Nel clima frizzante del referendum, la sinistra si mobilita con un cast di comici e attori: Dandini, Vergassola, Paolantoni e altri, da Zaki a Soumahoro.

Se perde la sinistra non vuole dire che la democrazia è in crisi...ma solo che ha perso la sinistra Idem se metti "destra" nella frase Ma nei giornaloni il ragionamento si fa solo se perde la sinistra #10giugno2025 #10giugno #Referendum Partecipa alla discussione

La sinistra festeggia anche quando perde. Il flop sul referendum e il crollo del quesito sulla cittadinanza facile parlano chiaro: neanche i loro elettori li seguono più. Noi rispondiamo con i fatti: un milione di nuovi posti di lavoro, record di occupazione femminile, Partecipa alla discussione

