referendum prosegue il duello tra schlein e meloni

Il referendum accende il duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, spostandosi dai dibattiti in Aula alle vibranti discussioni sui social. Mentre la leader dem sottolinea come l’onda di partecipazione popolare abbia avvicinato le opposte visioni, la tensione tra le due si intensifica. Un confronto acceso che riflette le profonde divisioni nel Paese e che promette di proseguire, alimentando il dibattito pubblico.

AGI - Il duello fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sposta dall'Aula della Camera, dove le due leader si erano sfidate durante l'ultimo premier time, alle pagine dei social. A innescare il duello è il referendum. “Dopo questo fine settimana”, dice la segretaria dem, “l'alternativa è più vicina grazie alla straordinaria piazza di sabato per Gaza e per i 14 milioni che sono andati a votare nonostante premier e maggioranza invitassero a fare l'opposto. Oggi la destra esulta, faccia pure: ne riparliamo alle politiche, dove non sarà l' astensionismo a salvarli”. La replica di Meloni e il botta e risposta. 🔗 Leggi su Agi.it