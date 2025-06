Referendum Il parere di PRC del Valdarno Non è tempo di piangersi addosso

Il Valdarno si mobilita con passione e determinazione nel sostegno al referendum, dimostrando che non è il momento di piangersi addosso ma di agire insieme per il futuro. Un ringraziamento speciale va al comitato referendario, che ha unito partiti, associazioni e soprattutto i sindacati, con la CGIL in prima linea. È questa forza collettiva che può fare la differenza. Ora, più che mai, bisogna continuare a credere e a lottare per cambiare le cose.

Arezzo, 11 giugno 2025 – "Voglio ringraziare sinceramente tutto il comitato referendario, composto da partiti, associazioni e – in primis – dai sindacati, con un riconoscimento particolare alla CGIL. Senza il loro apporto, non sarebbe stato possibile organizzare una campagna elettorale così capillare e partecipata. La CGIL ha dimostrato ancora una volta di essere una delle poche, se non l'unica, organizzazione capace di agire in modo efficace sia sul piano economico che su quello organizzativo. "Così Mirko Vichi, segretario del Partito della Rifondazione Comunista del Valdarno (nella foto in alto) ha commentato l'esito del recente referendum sul lavoro, esprimendo gratitudine per l'impegno profuso e tracciando al contempo un bilancio amaro.

