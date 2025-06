Referendum il M5S | Quindici milioni di italiani al voto chi ci governa ha vinto le elezioni con meno voti

Il referendum promosso dal Movimento 5 Stelle avrebbe rappresentato un’occasione unica per i cittadini di far sentire la propria voce sui temi fondamentali del lavoro e della cittadinanza. Con oltre quindici milioni di italiani al voto, si sarebbe potuto rafforzare la democrazia partecipativa e affrontare questioni cruciali per il futuro del Paese. Tuttavia, il mancato raggiungimento del quorum mette in evidenza l’importanza di coinvolgere di più la cittadinanza in decisioni così decisive.

Il referendum su lavoro e cittadinanza? Riteniamo che fosse una grande opportunità per i cittadini di esprimere il loro voto su quesiti così importanti riguardanti i diritti dei lavoratori". Così il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle commenta il mancato raggiungimento del quorum alla.

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore

Il #referendum2025 è sconfitta per tutti. Ma l’uso improprio dello strumento non fa perdere di senso al voto di 15 milioni di persone. È archiviata, nell’area progressista, la stagione neo-liberista e il radicalismo no border. Qui qualche considerazione: Partecipa alla discussione

REFERENDUM | La Russa: 'Elettori schifati'. Schlein: '14 milioni al voto, ne riparliamo alle politiche' #ANSA Partecipa alla discussione

