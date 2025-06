Referendum flop Opposizione ottimista | Lavoro torna al centro Ora ripartiamo da qui

Poche ore dalla chiusura dei seggi, il panorama politico italiano si mostra complesso e ancora incerto. Vincenzo Alfarano, capogruppo del Pd di Lucca, analizza il flop del referendum e invita a un resoconto critico, sottolineando l’importanza di rilanciare il lavoro e i diritti come priorità fondamentali. In un momento di sfide, è essenziale ripartire da qui, con ottimismo e responsabilità, per costruire un futuro più giusto e sostenibile.

A poche ore dalla chiusura dei seggi, non si fa attendere il commento di Vincenzo Alfarano, capogruppo del Pd di Lucca, che apre una riflessione sul referendum ma anche sul prossimo primo cittadino. “Un quadro oggettivamente sconfortante, almeno a livello nazionale - scrive Alfarano - che dovrebbe far riflettere sugli strumenti da utilizzare per rimettere al centro del dibattito il sacrosanto tema del lavoro e della difesa dei diritti di chi, per campare, non dispone di rendite ma solo delle proprie mani e del proprio cervello“. “Un dato positivo, almeno a livello locale, mi sembra però evidente: il centrodestra - prosegue - come esplicitamente affermato anche dal Sindaco Pardini, ha scelto di disertare le urne e ha caldamente invitato tutti i propri simpatizzanti a fare lo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum “flop“. Opposizione ottimista: "Lavoro torna al centro. Ora ripartiamo da qui"

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Il segretario della Cgil rilancia dopo il flop al referendum: “Abbiamo riportato il lavoro al centro. Paghiamo una crisi della democrazia" Partecipa alla discussione

Landini dopo il flop del referendum: “Sconfitta sul quorum, ma 14 milioni di voti sono un nuovo inizio”. Maurizio Landini commenta il fallimento del referendum sul lavoro: “Quorum mancato, ma 14 milioni di votanti sono la base per ripartire”. Accuse al govern Partecipa alla discussione

Referendum “flop“. Opposizione ottimista: "Lavoro torna al centro. Ora ripartiamo da qui" - "A Lucca il centrosinistra ha ampi margini per rilanciare".

Referendum flop, niente quorum: l’affluenza al 30%. Astensione più alta al Sud che al Nord: i dati - Scuote la testa Maurizio Landini circondato dai cronisti al Centro Congresso Frentani di Roma, quartiere San Lorenzo.