Referendum cittadinanza il 15-20% degli elettori del Pd ha votato No contro anche la maggioranza del M5S - REPORT dell' Istituto Cattaneo

Un dato sorprendente emerge dall'ultimo report dell'Istituto Cattaneo: tra il 15 e il 20% degli elettori del Pd e anche una significativa porzione di M5S hanno votato "No" al referendum sulla cittadinanza. Anche nelle tradizionali roccaforti della sinistra, come Bologna con il 21% e Firenze con il 25%, si sono registrate sacche di dissenso. Un fenomeno che apre nuove riflessioni sul consenso e le divisioni politiche nel Paese.

Anche nelle tradizionali roccaforti della sinistra si sono registrate sacche di dissenso: a Bologna il 21% e a Firenze il 25% degli elettori del Pd ha votato "no" Secondo l'Istituto Cattaneo di Bologna, circa il 15-20% degli elettori del Pd ha votato "No" al referendum sulla cittadinanza

Referendum, Schlein: grazie a 14 mln elettori, più di chi ha votato Meloni

