Referendum Ceccardi Lega | Consigliera insulta chi ha scelto astensione

La frustrazione per il flop del referendum si fa sentire, accendendo i riflettori sul clima politico locale. Una consigliera comunale del Pd di Certaldo ha espresso pubblicamente il suo disappunto, criticando aspramente chi ha scelto di astenersi. Questo episodio mette in evidenza le tensioni e le emozioni che circondano queste consultazioni, ricordandoci quanto sia importante il coinvolgimento civico per il futuro della nostra democrazia.

Frustazione sul flop del referendum. √ą¬†successo nelle scorse ore a una consigliera comunale del Pd di Certaldo che,¬†riporta in una nota l'opposizione,¬†avrebbe tacciato in maniera netta quanti hanno deciso di non recarsi alle urne in occasione dei cinque referendum (4 sul lavoro e 1 sulla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ¬© Firenzetoday.it - Referendum, Ceccardi (Lega): ‚ÄúConsigliera insulta chi ha scelto astensione"

‚ÄúPopolo di fasci e analfabeti‚ÄĚ. Con queste parole, una consigliera comunale del PD ha insultato sui social milioni di italiani che hanno scelto liberamente di non andare a votare ai referendum. La sinistra dimostra ancora una volta di essere democratica solo co Partecipa alla discussione

Al quorum non si comanda. Hanno lanciato un referendum sperando di fermare le riforme del governo di centrodestra‚Ķ ma si sono dimenticati di un piccolo dettaglio: gli italiani. Il popolo ha parlato ‚ÄĒ anzi, ha scelto di non perdere nemmeno tempo a risponde Partecipa alla discussione

Bufera sulla consigliera Pd: "Ha offeso gli italiani. Chiediamo le dimissioni" - I dem la difendono: "Parole incaute ma su profilo privato, a titolo personale".

