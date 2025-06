Referendum Bersani a La Russa | Canta vittoria ma una democrazia non è sana se il lavoro è malato

Nel cuore del dibattito politico post-referendum, Pier Luigi Bersani sottolinea con fermezza che una democrazia sana si misura anche dalla capacità di ascolto e di confronto, non solo dai risultati numerici. L’ex segretario del PD invita a riflettere sul vero valore dell’astensione e sulla qualità del lavoro politico, evidenziando come il malcontento e le sfide sociali siano indicatori fondamentali di una società in salute. La questione rimane aperta: quanto contano davvero i numeri in una democrazia vibrante?

Nel dibattito seguito ai recenti referendum sul lavoro, l'ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani è intervenuto con toni critici e riflessivi, ponendo l'accento su un tema centrale: il valore politico dell'astensione e la necessità di leggere il dato oltre i meri numeri. Intervistato durante la trasmissione Dimartedì su La7, Bersani ha risposto direttamente alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva esultato per il mancato raggiungimento del quorum, attaccando duramente le forze del centrosinistra promotrici dei quesiti referendari. Leggi anche: Applausi scroscianti a Giorgia Meloni, la reazione di Bersani a Dimartedì: "Mamma mia" Una "vittoria di Pirro" per chi esulta sull'astensione.

