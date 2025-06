Referendum alunni contro prof | Voleva dirci come votare

A Pesaro, gli studenti del liceo Mamiani si schierano contro l’indottrinamento politico in classe, criticando una lezione sul referendum dell’8-9 giugno scorso. “La scuola non deve essere palco di propaganda”, affermano, sottolineando il loro desiderio di un’educazione imparziale e libera da influenze partitiche. La loro voce invita a riflettere sull’importanza di un ambiente scolastico neutrale, dove l’opinione personale resti fuori dall’aula.

Pesaro, 11 giugno 2025 – " Indottrinamento? No grazie": studenti del Mamiani contro la lezione sul referendum dell'8 e 9 giugno scorso. "Non accettiamo che la scuola diventi un palcoscenico per chi fa politica attiva". È questo il messaggio che arriva da un gruppo di studenti delle classi quarte e quinte del liceo Mamiani. Ragazzi che, alla vigilia del voto referendario, hanno partecipato ad un incontro tenuto da una loro insegnante, nonché consigliera comunale del Pd, Simonetta Drago. La lezione si è svolta in classe, l'ultimo giorno di scuola. L'intento dichiarato dell'incontro era quello di illustrare i quesiti referendari nell'ambito dell'educazione civica.