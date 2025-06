REDMAGIC Astra è ufficiale | un tablet da gaming con potenza estrema e design futuristico

Scopri il REDMAGIC Astra, il tablet da gaming che unisce potenza estrema a un design futuristico, offrendo prestazioni da PC e un'esperienza visiva senza paragoni. Con il suo schermo OLED a 165 Hz, raffreddamento avanzato e oltre 5 ore di gioco continuo, è pronto a rivoluzionare il modo di giocare in movimento. Preparati a immergerti in un mondo di emozioni e performance straordinarie, perché il futuro del gaming su tablet è arrivato.

Il REDMAGIC Astra √® un tablet da gaming con prestazioni da PC, schermo OLED 165 Hz, raffreddamento avanzato e oltre 5 ore di gaming continuo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net ¬© Tuttoandroid.net - REDMAGIC Astra √® ufficiale: un tablet da gaming con potenza estrema e design futuristico

The RedMagic Tablet 3 Pro is armed with a 9.06" 165Hz OLED display, fan-cooled SD 8 Elite chip - Besides Android games, this can also run PC AAA titles thanks to an emulator.