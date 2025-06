Recupero di persone in territorio impervio e simulazione di aereo disperso | prosegue l' esercitazione Grifone 2025

L’esercitazione internazionale "Grifone 2025" continua a dimostrare la capacità di coordinamento e risposta in scenari complessi, come il recupero di persone in territorio impervio e la simulazione di un aereo disperso. Dal campo base all'aeroporto di Caiolo, forze di Italia, Svizzera e Spagna collaborano per affinare le tecniche di intervento. Un’occasione cruciale per rafforzare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni congiunte in situazioni di emergenza.

Prosegue dal "campo base" allestito all'aeroporto di Caiolo, l'esercitazione internazionale "Grifone 2025" che vede coinvolte forze provenienti dall'Italia, dalla Svizzera e dalla Spagna. Dopo quelle di ieri, le Forze Aeree di Spagna, Francia e Svizzera, le Forze Armate, il Corpo Nazionale del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Recupero di persone in territorio impervio e simulazione di aereo disperso: prosegue l'esercitazione "Grifone 2025"

“Grifone 2025”: esercitazione internazionale di Ricerca e Soccorso (SAR) all’aeroporto di Caiolo.

