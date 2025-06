Recuperato il corpo dell' ostaggio Yair Yaakov durante un' operazione a Gaza

Un'importante svolta nelle operazioni di recupero a Gaza: le truppe dell'IDF hanno rinvenuto i corpi di Yair Yaakov, ostaggio ucciso durante il rapimento, e di un secondo ostaggio ancora sconosciuto. La notizia, annunciata dal figlio Yagil e confermata dal premier Netanyahu, rappresenta un passo cruciale in un contesto di estrema tensione. La vicenda di Yaakov, 59 anni, rapito dal...

Le truppe dell' Idf hanno recuperato il corpo dell' ostaggio ucciso Yair Yaakov durante un' operazione a Gaza. Lo ha annunciato il figlio Yagil, citato dal Times of Israel. Successivamente, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha riferito che le truppe israeliane hanno recuperato anche il corpo di un secondo ostaggio, ucciso nella Striscia. Il nome del secondo ostaggio non è ancora stato reso pubblico. Yaakov, 59 anni, è stato rapito dal kibbutz Nir Oz nell'attacco del 7 ottobre 2023, insieme alla sua compagna, Meirav Tal, e i figli Or e Yagil, questi ultimi tre rilasciati in seguito a un accordo con Hamas a novembre 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net