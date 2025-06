Recuperati senza vita i due alpinisti dispersi da lunedì sul Monviso

Tragedia sul Monviso: dopo giorni di speranze, i coraggiosi alpinisti dispersi sono stati ritrovati senza vita. La loro drammatica scomparsa ha sconvolto famiglia e comunità, mentre le operazioni di soccorso si sono concluse con un esito crudo e inaspettato. Un triste promemoria dei rischi di questa avventura estrema, che ci invita a riflettere sulla fragilità dell’uomo di fronte alla natura. La montagna, implacabile, ha reclamato ancora una vita.

Sono stati ritrovati senza vita i due alpinisti, un uomo e una donna, dispersi sul Monviso dallo scorso lunedì. L’allarme era stato lanciato dai familiari che non avevano più avuto contatti con la coppia. I due erano partiti lunedì 9 giugno con l’intenzione di raggiungere il bivacco Villata da cui partire nella notte del 10 per l’ascensione del Canale Coolidge che percorre il versante settentrionale della montagna. Le operazioni dei soccorritori sul Monviso. Dopo aver ricevuto l’allarme, la centrale operativa piemontese ha effettuato alcune verifiche presso i gestori del Rifugio Quintino Sella e presso il bivacco Boarelli tramite radio di emergenza, ma non risultavano persone presenti nelle due strutture. 🔗 Leggi su Lapresse.it