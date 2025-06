realme e adessocapiamo | tra Tecnologia e storie di innovazione

Realme, il marchio internazionale di dispositivi intelligenti, si unisce a "adessocapiamo" in una partnership esclusiva che celebra l'innovazione e la creatività. Attraverso una serie di sei puntate, il podcast condotto da Lorenzo Luporini esplorerà le storie di artisti e artiste che stanno plasmando il nostro futuro, unendo tecnologia e passione in un viaggio emozionante verso il cambiamento. Scopri con noi come queste voci ispirano il mondo di domani.

(Adnkronos) – realme, brand globale di dispositivi intelligenti, ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una partnership esclusiva con il podcast "adessocapiamo", condotto da Lorenzo Luporini. Questa collaborazione si concretizza in una serie di sei puntate speciali, al centro delle quali si intrecciano le storie di artisti e artiste che ispirano il cambiamento, con .

