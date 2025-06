Real Madrid i convocati di Xabi Alonso per il Mondiale per Club! Molte novità per i blancos la lista completa

Il Real Madrid si prepara a conquistare il Mondiale per Club sotto la guida di Xabi Alonso, che ha stupito tutti convocando l'intera rosa, inclusi i giocatori ancora infortunati. Novità e determinazione si mescolano in questa formazione, pronta a dimostrare il valore dei blancos sul palcoscenico mondiale. La squadra è compatta e carica: il cammino verso il trofeo è ormai alle porte. La sfida è appena iniziata!

