Re Got Game trasforma il cuore di Reggio in un’arena pulsante di energia e passione per il basket. La città si anima con partite emozionanti, incontri e iniziative che celebrano uno sport capace di unire e coinvolgere tutti. Con il supporto di autorità e organizzatori, questo festival promette di diventare un appuntamento imperdibile. Il conto alla rovescia è iniziato: il basket sta per conquistare ogni angolo del centro storico, portando sport, divertimento e comunità.

Il basket torna nel nostro centro storico e darà vita a tutta la città. Ieri sera, con la prima partita e il saluto del sindaco Marco Massari e dell’assessora all’Economia Urbana e Sport Stefania Bondavalli, è ufficialmente iniziato il ‘ Re Got Game ’, un festival dedicato alla pallacanestro a 360 gradi, promosso da ‘Mios Fisioperformance’ e ‘Asd Basket Reggio’ con la collaborazione del Comune. L’evento farà da corollario al torneo ‘3×3 Top’ del circuito ufficiale Fip previsto nel week end, realizzato con la collaborazione di Master Group Sport e della Regione Emilia-Romagna. Quindi per una settimana lo sport, e in particolare il basket, animeranno il centro cittadino con tante belle iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Re Got Game: il festival del basket anima il centro storico di Reggio

Promosso da MIOS Fisioperformance e ASD Basket Reggio, il festival in programma dal 10 al 12 giugno e nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17, prevede esibizioni, tornei 3x3 e 5x5 sia maschili che femminili, giovanili e non.

