Raspadori più di un semplice jolly | il Napoli non deve commettere un grave errore

Giacomo Raspadori si sta affermando come molto più di un semplice jolly per il Napoli. Il suo ruolo decisivo, sia in campo che fuori, evidenzia quanto sia fondamentale non sottovalutarlo in vista del mercato estivo. Ignorare il valore di questo talento potrebbe rivelarsi un grave errore per il club partenopeo. La strategia corretta? Investire nel suo potenziale e consolidare un elemento chiave per il futuro.

L'attaccante azzurro è molto più di un semplice jolly "super sub" e il club partenopeo non dovrà compiere un errore grossolano in vista del mercato estivo. Decisivo nel primo e nel secondo scudetto in tre anni per il Napoli. Tra i pochi a salvarsi nella sciagurata doppia gara dell'Italia contro Norvegia e Moldavia. Parliamo di Giacomo Raspadori, un valore aggiunto per chiunque abbia avuto la fortuna di allenarlo. Che si sia trattato di De Zerbi al Sassuolo, Spalletti tra Napoli e Nazionale e Antonio Conte ancora in azzurro, lui ha sempre risposto presente.

