Raspadori Inter i nerazzurri insistono? Il piano del club per l’attacco

L'interesse dei nerazzurri per Giacomo Raspadori si fa sempre più concreto, alimentando speranze e speculazioni sul suo futuro. Nonostante i cambi alla guida tecnica, l'Inter mantiene alta l’attenzione sull’attaccante del Napoli, considerandolo un tassello prezioso per la propria crescita. La possibilità di vederlo presto indossare la maglia interista sta diventando sempre più concreta, aprendo nuovi scenari di mercato e di strategia. Il suo trasferimento potrebbe cambiare le sorti delle prossime stagioni.

Raspadori Inter, il centravanti del Napoli resta nel mirino dei nerazzurri. Ecco come stanno le cose per lui. Raspdori Inter, l'attaccante piace sempre ai nerazzurri ed è sempre più probabile immaginarlo lontano dal Napoli nelle prossime settimane. L'Inter sulle tracce di Giacomo Raspadori per questo mercato, nonostante l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu in panchina. Così Repubblica sul futuro dell'attaccante del Napoli, a segno in Nazionale contro la Moldova. LA SITUAZIONE – « Bologna, Lazio, Roma e Inter sono interessate a Giacomo Raspadori: l'attaccante potrebbe lasciare Napoli – ha voglia di giocare titolare dopo anni di impiego part-time – e tante squadre lo stanno corteggiando.

