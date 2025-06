Rapporto AlmaLaurea Promosso l’ateneo senese L’82,8% trova lavoro a un anno dalla tesi

L’Università di Siena si conferma un’eccellenza nel panorama italiano, con oltre il 90% dei laureati soddisfatti della propria esperienza e un tasso di occupazione che raggiunge l’82,8% a un anno dalla laurea. Un ambiente attrattivo e internazionale, capace di formare professionisti pronti ad affrontare il mondo del lavoro. Questi risultati testimoniano come il percorso accademico presso Siena rappresenti un investimento vincente per il futuro.

Più del 90% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza fatta all’Università di Siena, ateneo che viene premiato anche per la sua attrattività oltre che per l’elevata presenza di studenti provenienti da fuori Toscana e dall’estero. È questa l’immagine dell’Università di Siena che emerge dal XXVII Rapporto AlmaLaurea, l’indagine condotta ogni anno dal 1998 sulla condizione occupazionale dei laureati, a uno, tre e cinque anni dal titolo: restituendo la fotografia dell’inserimento nel mercato del lavoro, delle caratteristiche del lavoro trovato, tra cui la professione e la retribuzione, dell’utilizzo nel lavoro delle competenze acquisite all’università. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapporto AlmaLaurea. Promosso l’ateneo senese. L’82,8% trova lavoro a un anno dalla tesi

