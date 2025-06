Rapporto 2025 AlmaLaurea | più tirocinio e studio all' estero nel profilo dei laureati

Il Rapporto AlmaLaurea 2025 rivela un'evoluzione significativa nel percorso dei laureati italiani, evidenziando un aumento delle esperienze di tirocinio, studio all’estero e mobilità internazionale. Questi segnali di crescita testimoniano l’impegno delle università nel favorire una formazione più globale e dinamica. Tuttavia, si registrano anche alcune criticità, come un lieve peggioramento nei tempi di laurea e nella regolarità degli studi. Tutte le sfumature di un panorama in costante trasformazione, da analizzare attentamente per comprendere le nuove sfide del sistema universitario.

Brescia, 11 giugno 2025 – Incrementi per le esperienze di tirocinio, studio all’estero e mobilità per motivi di studio e un lieve peggioramento dei dati relativi all’ età alla laurea e alla regolarità negli studi. Sono queste le due principali novità che emergono dal nuovo Rapporto AlmaLaurea, presentato a Brescia, in relazione al Profilo dei laureati, un’indagine che registra una sostanziale stabilità dei principali indicatori. Ma vediamo, in sintesi, l’andamento delle principali variabili. Età alla laurea e regolarità negli studi in lieve peggioramento. L’età alla laurea, per il complesso dei laureati nel 2024, è pari a 25,8 anni (con evidenti differenze in funzione del tipo di corso di studio: 24,5 anni per i laureati di primo livello, 27,1 per i laureati magistrali a ciclo unico e 27,4 per i laureati magistrali biennali). 🔗 Leggi su Quotidiano.net