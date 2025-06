Rapinatori di biciclette all’assalto col coltellino.

Un tranquillo pomeriggio alla stazione di Mortara si è trasformato in un episodio di violenza: due giovani stranieri sono stati aggrediti da rapinatori armati di coltello, che hanno sottratto loro la bicicletta e poi sono fuggiti. La pronta azione dei carabinieri ha portato all’identificazione e alla denuncia di due ragazzi del Marocco, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza nelle nostre comunità. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rimanere vigili e pronti a intervenire.

Hanno rapinato la bicicletta a uno dei due ragazzi di 24 e 26 anni, originari del Bangladesh, che erano in attesa del treno nella stazione ferroviaria di Mortara. Poi sono fuggiti. A distanza di un giorno dall’accaduto, poiché l’episodio risale al pomeriggio di domenica, i carabinieri della Stazione di Mortara hanno denunciato a piede libero per rapina aggravata un ventenne e un ventiduenne, entrambi originari del Marocco, in Italia senza fissa dimora e con precedenti penali, identificati ma al momento irreperibili. L’agguato è avvenuto davanti a numerosi testimoni le cui deposizioni, considerato che quella zona dello scalo non è coperta dal sistema di videosorveglianza, hanno aiutato molto il lavoro degli investigatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it