Rapinano un uomo di soldi e cellulare lui ne ferisce uno con un taglierino | due arresti e vittima denunciata

Un episodio di cronaca che mette in luce la violenza e il coraggio di una vittima, coinvolgendo due giovani operai romeni di 27 e 23 anni. Dopo averli aggrediti e derubato, uno dei rapinatori ha tentato di reagire ferendo un altro uomo con un taglierino. La vicenda si è conclusa con due arresti e la denuncia della vittima, sottolineando l’importanza di denunciare e combattere la criminalità in città .

Dopo averlo aggredito, lo avrebbero privato dello smartphone e di soldi in contanti. Si tratta di due giovani operai di 27 e 23 anni originari della Romania, entrambi incensurati e domiciliati in città , che nel tardo pomeriggio di sabato 7 giugno sono stato arrestati per rapina in concorso ai. 🔗 Leggi su Veronasera.it