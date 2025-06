Rapina in autostrada Ultras biancorossi rischiano il Daspo

La cronaca di oggi si infittisce con un nuovo capitolo: l’ombra della violenza si allunga sugli ultras biancorossi, coinvolti in un episodio di rapina aggravata lungo l’autostrada. Quattro ultras forlivesi sono ora sotto indagine, mentre le autorità valutano seri provvedimenti come il daspo per garantire la sicurezza e la legalità. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della tifoseria e sull’impatto delle tensioni sportive sulla comunità.

Ultras dell’Unieuro ancora al centro della cronaca. Dopo la battaglia di Rimini del 27 maggio scorso contro una frangia di tifosi di RivieraBanca (che è poi costata al team di forlivese le porte chiuse al Palafiera per i match di gara3 e gara4) arriva adesso una denuncia multipla che giunge da Parma. Sono quattro gli ultras forlivesi indagati; l’accusa è per rapina aggravata in concorso. Inoltre è al vaglio del questore di Parma l’adozione dei daspo contro gli stessi quattro tifosi individuati dagli inquirenti. Si tratta di 4 uomini, tutti ultraquarantenni, appartenenti al tifo organizzato della Pallacanestro Unieuro Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina in autostrada. Ultras biancorossi rischiano il Daspo

In questa notizia si parla di: ultras - rapina - daspo - autostrada

Cinghiate all'autogrill e rapina aggravata, 5 ultras del Bari arrestati dopo l'agguato ai tifosi dell'Avellino - Cinque ultras del Bari sono stati arrestati dalla Digos dopo un'aggressione a tifosi dell'Avellino all'autogrill lungo l'autostrada A14.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapina in autostrada. Ultras biancorossi rischiano il Daspo; Ultras del Forlì ai ferri corti con i tifosi del Bologna a Cortile San Martino: denunciati per rapina, il questore di Parma valuta il daspo; Aggressione agli ultras dell’Avellino sull’A14: 5 tifosi baresi indagati per rapina aggravata.

Ultras del Forlì ai ferri corti con i tifosi del Bologna a Cortile San Martino: denunciati per rapina, il questore di Parma valuta il daspo - La Polizia ha denunciato quattro ultras forlivesi per rapina aggravata in concorso, è inoltre al vaglio del questore di Parma l’adozione dei daspo.

Aggredirono i magazzinieri del Bologna, denunciati ultras della Pallacanestro Forlì - I quattro tifosi, nell’area di servizio San Martino Ovest, si erano fatti consegnare i capi d'abbigliamento del Bologna come trofeo ...